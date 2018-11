Man uit Helmond zwaait met mes, zelfverdediging of niet?

Broederparen

De voorbijganger had ook een broer in de buurt. Zo stonden plots twee broederparen tegenover elkaar, in oktober vorig jaar.

Het gevecht kostte K. een tand. Dat was voor hem reden om na het luwen van de strijd, toch nog eens verhaal te halen. Waarna het geharrewar opnieuw begon. K. pakte het werkmes dat hij bij zich had uit zijn broekzak en zwaaide ermee, achteruit lopend, om zijn twee belagers op afstand te houden. Zo vertelde hij het maandag de rechtbank in Den Bosch.

Kanttekeningen

Officier van justitie Geerte Burgers had wel wat kanttekeningen bij deze lezing, want de twee tegenstanders van K. waren beiden met het mes geraakt. De een liep sneeën op in in hand, de ander in zijn hals. Geen zware verwondingen, maar toch. Vooral die halswond had veel erger kunnen uitpakken, hield de officier K. voor. En K. was hoe dan ook de tweede keer opnieuw begonnen met vechten, dat had zijn eigen broer verklaard. Negen maanden cel eiste de officier, waarvan zes voorwaardelijk, voor zware mishandeling. ,,Drie maanden zitten is wel het minste", vond ze.