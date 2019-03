Man valt van 3,5 meter hoogte bij Helmonds bedrijf Gielissen Interiors

Opinie Onzalig plan stadhuis Helmond

11:34 De auteurs Arjen Vos en Hans Vermeeren zijn journalist bij het Eindhovens Dagblad en wonen in Helmond. Zij vinden dat het plan om in Helmond een nieuw 'Huis van de Stad' te bouwen aan alle kanten rammelt, het is slecht onderbouwd en kan dus zó de prullenbak in.