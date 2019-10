Man zegt zelf Helmondse hennepwagen te hebben bestuurd

Jeugdboek­au­teur Rob Ruggenberg (1946-2019) uit Best overleden

12:42 Avontuur en geschiedenis, daar was hij gek op, en dat waren dat ook steevast de belangrijkste ingrediënten van de boeken van Rob Ruggenberg. De in Best wonende schrijver overleed afgelopen zaterdag. Hij werd 73 jaar. Dat meldt zijn uitgeverij Querido.