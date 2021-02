Mannen achter Storm-motor willen groeien als batterijenfabrikant: ELEO uit Helmond vindt investeerder in Lumipol Group uit Heeze

Met de investering is een bedrag van 'meerdere miljoenen’ euro gemoeid, zo maken ELEO en Lumipol Group woensdag bekend. De bedrijvengroep uit Heeze krijgt een minderheidsbelang in het Helmondse bedrijf.

Aantal medewerkers verdubbelen

Voor ELEO - voorheen SPIKE Technologies - werken nu 16 mensen. ,,Dat aantal willen we dit jaar verdubbelen", zegt mede-oprichter Bas Verkaik. Plan is onder meer om de capaciteit van de vorig geopende fabriek op de Automotive Campus flink uit te breiden. Zowel voor de productie als voor het ontwerp van producten wil het bedrijf extra medewerkers aantrekken.

De batterijpakketten uit Helmond kunnen modulair worden opgebouwd. Voordeel is volgens Verkaik dat klanten met een standaard product veel flexibiliteit en een snelle ontwikkeltijd kan worden geboden. De systemen onderscheiden zich door een geavanceerd batterijmanagementsysteem en innovatief thermisch beheersysteem, stelt ELEO. Daarmee zouden prestaties, levensduur en betrouwbaarheid van de batterijen worden bevorderd.

Ook landbouwmachines en racewagens

Het bedrijf heeft al zo'n tien klanten, met name voor machines in de bouw en voor bezorgwagentjes. Voor andere toepassingen wordt gemikt op onder meer landbouwmachines, racewagens en motoren. ELEO acht zijn systeem geschikt voor kleine tot middelgrote series. Het richt zich niet op toepassingen voor auto's, bussen en vrachtwagens. Fabrikanten voor die sectoren produceren batterijpakketten in grote aantallen.

Voor investeerder Lumipol Group past de investering in ELEO in de ambitie om zijn positie in duurzame aandrijfsystemen versneld uit te bouwen. De bedrijvengroep is actief in de nichemarkten dieselmotoren, pompen, generatoren en bijbehorende besturingselektronica en robotica.

Batterijen naast dieseltechniek

,,We vinden het belangrijk om de energietransitie actief te kunnen benaderen en naast de bestaande dieseltechniek zien we dat de vraag naar aandrijfsystemen met batterijen snel toeneemt", verklaart directeur Tom Krieckaert.

De onderneming uit Heeze groeide in de afgelopen jaren hard, vooral als gevolg van vijf acquisities tussen 2016 en 2019. Zo nam het de Eindhovense start-up Avular over. Aan de hand van de investeerder ontwikkelde dit bedrijf in drones voor de zakelijke markt zich verder tot ontwerper van autonome robotica.

Lumipol Group telt 1100 medewerkers, verdeeld over twaalf kantoren in vijf landen. De groep is goed voor een jaaromzet van circa 150 miljoen euro.