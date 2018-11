Mannen in Helmond bedreigd en beroofd van geld

De 27ste biblio­theek op school in Helmond

9 november Helmond - ,,Hoe zeg je boek in het Pools?” Op de vraag van Verteller Desiree gaan verschillende vingers de lucht in. ,,En op z'n Turks?” Twee vingers omhoog. ,,In het Marokkaans.” Weer diverse vingers. Het geeft aan dat de school in Rijpelberg vele nationaliteiten kent. Zo divers de school is, zo divers is ook het boekenpakket dat de bibliotheek hier heeft geleverd. Met onder andere kijk- en zoekboeken.