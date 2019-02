Mannen rijden rond in Helmond met dure auto's en veel geld op zak: opgepakt voor witwassen

Op het moment dat de man naar buiten liep, zagen agenten de Mercedes op de man afrijden. De auto werd daarom direct aan de kant gezet. Er zaten drie mannen in de auto. Een van hen had een contant geldbedrag van 1.100 euro bij zich. Bovendien lag in de auto nog zo'n 2.700 euro. De mannen konden niet verklaren hoe ze aan het geld kwamen en daarom zijn ze opgepakt op verdenking van witwassen.

Het geld en de auto zijn in beslag genomen. Even later bleek dat een van de andere verdachten nog een Audi in zijn bezit had. De belastingdienst is vrijdag ingeschakeld bij het onderzoek van de recherche. De verdachten zouden geen of weinig inkomen hebben en daarom is onduidelijk hoe zij aan zoveel geld en dure auto's komen. Ze zullen zich later nog voor de rechter moeten verantwoorden.