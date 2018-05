Mannen uit Eindhoven en Helmond opgepakt voor serie inbraken in regio

De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij een grote serie inbraken afgelopen weken in de regio. De 36-jarige Eindhovenaar en 45-jarige Helmonder werden dinsdagochtend vroeg in Nuenen gearresteerd nadat bij een restaurant aan de Parkstraat was ingebroken nadat een steen door de ruit was gegooid. De werkwijze komt sterk overeen met ongeveer vijftien andere inbraken die zijn gepleegd in Helmond, Gerwen, Stiphout en Lieshout.

Een politiewoordvoerder zegt dat in de nacht van maandag op dinsdag twee restaurants in de Parkstraat doelwit zijn geweest van inbrekers. Om 4.20 uur werd de politie gealarmeerd omdat bij restaurant Bij Iete een steen door de ruit was gegooid. De daders werden gezien in een grijze auto.

Ongeveer een uur later zagen agenten de verdachten in een grijze auto rijden in Nuenen. De mannen werden aangehouden en zitten nog vast. ,,We verdenken ze van de twee inbraken in Nuenen en onderzoeken of ze betrokken zijn geweest bij andere inbraken in de regio’’, aldus de woordvoerder.