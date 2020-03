Mannenkoor Lambardi zet Theo van Ettro in het zonnetje

Als 17-jarige meldde Theo van Ettro zich in 1958 aan als lid van het koor. Als tweede tenor is Van Ettro nog steeds een van de steunpilaren binnen zijn partij.

In al die jaren dat Van Ettro koorlid is, was hij niet alleen als zanger actief. Hij zat ook 9 jaar in het bestuur, was 17 jaar kostuumbeheerder en lid van de feestcommissie en muziekcommissie. Daarnaast is hij al ruim 50 jaar de drijvende kracht achter de tribunecommissie.