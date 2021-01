Mansouri Gym in Helmond is verhuisd: Even geen kickboksen, maar slopen en metselen

Cor Ketelaars gekozen tot Mier­lo-Houtenaar 2020, vrijwilli­gers van De Huiskamer groepering van het jaar

18 januari HELMOND - Vrijwilliger Cor Ketelaars is vanwege zijn inzet op vele gebieden in Mierlo-Hout uitgeroepen tot Mierlo-Houtenaar van 2020. De vrijwilligers van De Huiskamer hebben de titel groepering van 2020 in de wacht gesleept.