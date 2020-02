Maquettes van verdwenen Helmondse gebouwen zwerven uit over de stad

Het houten schaalmodel van het Huis met de Luts staat nu bijvoorbeeld in het Huis met de Luts – restaurant Il Borgo in het centrum van Helmond. Het Liefdesgesticht heeft onderdak gekregen bij woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout. Het Speulheuske staat bij Zorgboog - de Pannehoeve, de Kasteelpoort bij woonzorgcentrum Savant de Ameide, Villa van Thiel bij Zorgbooglocatie Keijserinnedael. Het Peapark, Villa Holtus, en Station Helmond hebben onderdak gekregen bij Het Industrieel Atrium aan de Kanaaldijk.

De stadsgalerij met de collectie miniaturen van verdwenen Helmondse gebouwen heeft de afgelopen jaren in verschillende panden in Helmond gezeten. De maquettes trokken met name belangstelling van oudere Helmonders. Per 1 februari was de huur van het onderkomen aan de Heistraat opgezegd omdat dat dat pand verkocht wordt. De mini-gebouwtjes krijgen nu verspreid over de stad een plaats.

Heilig Hartkerk in aanbouw