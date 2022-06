Marcel ging in de bedkoets op en neer, want de kapel oefende bij Sjef en Koosje in huis: drie generaties Warmerdam in één orkest

Ze knokten jarenlang voor hulpbehoe­ven­den uit Deurne en wat kregen ze terug? ‘Een bak met verwijten’

Inwoners met geldzorgen, een beperking of een ziekte konden sinds 2009 bij Cratos in Deurne terecht met hulpvragen of een bakje koffie. Dat was een succes, tot ze vorig jaar op straat werden gezet. De stichting werd overgenomen door 't Hart maar dat liep meteen mis.

12 juni