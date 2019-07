Marcel Stevens scoort online grote hit met lied over Helmond: ‘ginne frikandel’

HELMOND - Eigenlijk houdt cabaretier Marcel Stevens er niet zo van, als publiek filmt tijdens zijn optredens. Maar nu een liedje van hem over Helmond viraal gaat, is hij toch wel heel erg trots. Op internet is zijn ‘Een ode aan Helmond’ al bijna 140.000 keer bekeken en wordt massaal gedeeld via Whatsapp.

Op het filmpje is te zien hoe Stevens vorige week donderdagavond zijn lied zingt tijdens de laatste editie van het Ondernemerscafé Helmond. Hij begeleidt zichzelf op ukelele. In het nummer gaat het onder meer over moeders met lastige kinderen op de kermis. Als dochter Priscilla moeilijk doet, bijt ze haar kind toe: ‘As ge zouwe durgat, kriede ginne frikandel’.

Fontanel

„Dat heb ik echt ooit gehoord op de Markt, op een zaterdag”, vertelt Stevens. Een andere klinkende zin uit het liedje: ‘Ik skup oe tege oe fontanel'. „Ook ooit echt gehoord, maar dan meer als grap. Helmonders zijn gewoon heel creatief in het beledigen van anderen.”



Zo zit het nummer vol geestige typeringen van Helmonders en hun typische gedrag, maar telkens met de conclusie dat Stevens erg van Helmond houdt en trots is op zijn stad. „Het is scherp, maar wel een ode, want onder aan de streep hoor je dat we een grote bakkes hebben, maar wel een klein hartje. Bovendien ben ik zelf Helmonder, dus ik mag het zingen.”

Stevens weet niet wie het heeft gefilmd. „Tijdens het optreden zag ik verschillende bezoekers filmen. Eigenlijk vind ik dat niks. Een optreden is uniek, vindt op dat moment plaats. Na afloop kreeg ik van de organisatie een filmpje, om terug te kijken als studiemateriaal. Dat heb ik bewust niet gedeeld. Woensdag kreeg ik ineens van vrienden allemaal berichten dat een ander filmpje was gedeeld. Toen explodeerde mijn telefoon.”

Lullig gezicht

Stevens voelt zich trots. „Waardering is altijd leuk. Ik heb het liedje een paar weken geleden al geschreven. Het was bedoeld voor een voorstelling en eigenlijk speel ik het op piano. Maar bij het ondernemerscafé was het makkelijker om met ukelele te spelen. Dat geeft een mooi lullig gezicht, de kneuterigheid druipt er vanaf.”