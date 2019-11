Marcel van der Knaap interim-directeur ROC Ter AA Helmond

Markt in Helmond verandert in multicultu­reel eetplein; straks ook Domini­caans en Vietnamees eten

31 oktober HELMOND - Aan de noordkant van de Markt in Helmond neemt het aantal exotische eettenten in rap tempo toe. Over een week of drie opent een Dominicaans restaurant en er zijn plannen voor een Vietnamees (afhaal)restaurant.