Marente de Moor bij Literair Café; ‘Auteurs komen graag naar Helmond’

HELMOND - Het Literair Café Helmond ontvangt volgende week zijn eerste gast na de zomervakantie: Marente de Moor. Een schrijfster die voor de coronapandemie al was geboekt, maar met haar kennis van Rusland actueler is dan ooit.

,,Het is puur toeval”, zegt voorzitter Udo Holtappels. ,,De Moor heeft veel geschreven over Rusland, waar ze ook gewoond heeft. In haar laatste boek Foon leer je het land via de inwoners kennen.”

De avond met De Moor is niet de eerste na de pandemie. Voor de vakantie bleek tijdens enkele avonden al dat corona het café geen goed heeft gedaan. ,,Zeker de eerste bijeenkomst in februari was het even wennen”, merkte bestuurslid Linda Modderkolk. ,,Mensen hielden nog afstand en een deel van ons wat oudere publiek was terughoudend om überhaupt te komen.”

Minder mensen dan voorheen

De bijeenkomsten trokken dan ook minder mensen dan voorheen. Bij een goede auteur kwamen er in het verleden gemakkelijk meer dan vierhonderd belangstellenden. Nu bleef het steken rond de helft. ,,Maar daarmee zijn we nog steeds een van de grootste literaire cafés van ons land”, relativeert Holtappels.

Voor de terugloop is nog een belangrijke oorzaak. De kaartverkoop ging de afgelopen maanden noodgedwongen per avond, waar voorheen donateurs voor een heel jaar lid waren. Zij planden zes avonden in een jaar en die hielden ze vrij. Het aantal donateurs in het nieuwe kalenderjaar op peil brengen is een van de prioriteiten voor de komende tijd. ,,Ze zijn ook nodig voor de financiële zekerheid”, aldus Modderkolk.

Een ander effect van de pandemie is dat het contact met het onderwijs verwaterde. Het café was op sommige scholen onderdeel van het programma. ,,Ook dat gaan we weer oppakken”, aldus Holtappels. ,,Het begint ermee docenten te enthousiasmeren, zodat zij dat over kunnen brengen op de leerlingen.”

Inmiddels werkt het bestuur hard aan het programma van 2023, dat binnenkort bekend wordt gemaakt. ,,We gaan bij elkaar zitten en dan komen er altijd wel wat namen uit waar we allemaal voor voelen”, aldus Modderkolk. Er kwam ook een tip van oud-stadsschrijver Abdelkader Benali binnen. Dan is het nog even kijken of schrijvers wel geschikt zijn. Waar de een niet op zijn mondje gevallen is, heeft een ander moeite een avond boeiend te blijven.

Auteurs komen graag naar Helmond

En het leuke is: auteurs komen graag naar Helmond, het Literair Café staat goed bekend. ,,Al vinden ze een zaal met vierhonderd mensen soms intimiderend”, weet Holtappels. De twee beloven een gevarieerd programma, met beginners, gelauwerd auteurs en non-fictieschrijvers.

De bijeenkomst met Marente de Moor op dinsdag 20 september begint om 20.00 uur in theater ’t Speelhuis. Kaarten zijn te koop via theaterspeelhuis.nl. Entree: 10 euro. Op 2 november is Nicolien Mizee te gast. In 2023 starten ook de filmavonden weer.