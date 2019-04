Mariëtte van Hooff uit Stiphout: 'Bij kanker begint verwerking pas na behandeling'

Zelf heeft Mariëtte van Hooff uit Stiphout geen kanker, gelukkig. Haar vader wel, die is er aan overleden. ,,Het was in een tijd dat kanker nog taboe was. Hij heeft het altijd ontkend. Dan was-ie bij de specialist geweest en vroeg ik aan hem hoe het met hem was. 'Goed hoor', was het antwoord dan. Nee, ziek was-ie niet. Ik heb hem zien aftakelen van een vitale man in iemand die alleen nog maar met zijn handen over zijn hoofd zat." Dan, terwijl ze voor de camera van de fotograaf een aantal lichaamsoefeningen voordoet, zegt ze: ,,Misschien is hij onbewust wel de reden dat ik dit boek heb geschreven."