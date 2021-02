Marinus Raijmakers (1935-2021) bleef altijd leraar, ook na zijn vertrek bij het Carolus

Eerste coronavac­ci­na­ties zijn gezet in sporthal De Braak in Helmond

11:44 HELMOND - Het gaat nu nog om de nog zelfstandig wonende 90-plussers en het zorgpersoneel uit onder meer de verpleeghuizen. Zij zijn deze maandagmorgen als eerste aan de beurt in de tweede vaccinatielocatie van GGD Brabant-Zuidoost. Later mogen ook de 85-plussers zich melden in sporthal De Braak in Helmond voor een inenting tegen corona.