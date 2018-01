Marja Pruis bij Literair Café Helmond

We­reld­re­cord­po­ging Saxofoon uitbeelden bij 55-jarig jubileum hofkapel De Klinkers Helmond

12:15 HELMOND - Ze bestaat een jaar korter dan 'moederclub' De Keiebijters. Dus is het nu de beurt aan hofkapel De Klinkers om het 55-jarig jubileum te vieren. Dat wil ze op een bijzondere manier: door een poging te doen het wereldrecord 'grootste menselijke afbeelding van een muziekinstrument' te verbreken. En zo in het Guinness Book of Records te komen.