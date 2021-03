Mark van den Boogaard (De Deftige Aap) opvolger van Hein Gruijters als voorzitter KHN Helmond

Weer naar met zijn allen bij elkaar? Diagnos­tiek voor U test of het wel kan

26 februari EINDHOVEN - Diagnostiek voor U is er in deze coronatijd niet alleen voor een baby-echo of bloedonderzoek. Testers van de Eindhovense organisatie zijn nu betrokken bij het landelijke Fieldlab-onderzoek, waaruit moet blijken of er een veilige manier is waarop we straks weer met zijn allen naar theater, voetbalwedstrijd of dancefestival kunnen.