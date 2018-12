Markt Helmond ‘overstroomd’ door omvergereden waterpomp, Brabant Water repareert lek

Justitie wil eigenaar van lekkend gevaarlijk afval in Helmond vervolgen

7:00 HELMOND - De eigenaar van het chemische afval dat in 2016 werd gevonden in een loods aan de Lagedijk in Helmond, komt waarschijnlijk voor de rechter. Justitie wil de 55-jarige Wim Bruekers uit Weert dagvaarden.