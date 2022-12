Marokkaanse jeugd in Helmond ziet historische zege op Spanje: ‘Ik heb gehuild van blijdschap!’

met videoHELMOND - Marokko is bezig aan een legendarisch WK. De ploeg klopte Spanje dinsdag na penalty’s in de achtste finale. De Marokkaans-Nederlandse jeugd in Helmond kwam samen in De Cacaofabriek en werd gek van vreugde en emotie.