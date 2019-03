Martin uit Helmond bewijst het: bestaand huis kan betaalbaar van het gas

Voor 190.000 euro aan henneptop­pen gevonden in tassen in woning Helmond

8 maart HELMOND - Agenten hebben in een woning aan de Mierloseweg voor 190.000 euro aan gedroogde henneptoppen gevonden. De hennep zat in grote tassen die in de hal van de woning stonden. De bewoners, 48-jarige man en 45-jarige vrouw uit Helmond, zijn aangehouden.