Massada in Kasteeltuin Helmond: Latijns-Amerikaanse klanken met Moluks sausje

Video'sHELMOND - Dansa, Latin Dance, Sajang é. Drie grote hits van Massada , alle (bijna) veertig jaar oud. De Molukse band bleef optreden, hoewel er soms lange pauzes waren. Vrijdag staat ze op het grote podium van de Kasteeltuinconcerten in Helmond. Voorman is nog steeds oprichter en zanger Johnny Manuhutu (69).

Het begon in de jaren zestig met een band genaamd The Eagles. Manuhutu: "Wij speelden veel covers, maar ook eigen nummers. Die covers zetten we overigens wel naar onze eigen hand, er ging een Moluks sausje overheen. Al snel verwierven we bekendheid in de Molukse gemeenschap. Maar toen begonnen de Amerikaanse Eagles hits te scoren in Nederland en besloten we in 1973 de naam te wijzigen."

,,Massada is de naam van een historische berg in Israël waar een kleine groep joden zich verzette tegen een overmacht aan Romeinen. Destijds vond ik dat vergelijkbaar met de Molukse staat. Massada staat voor alles wat de Molukkers mee hebben moeten maken. Wij werden na aankomst in kampen gestopt, want men dacht dat wij na enkele maanden weer terug konden naar ons land. Die kampen waren in en na de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Jij zou er je hond nog niet laten wonen. Maar wij hebben jarenlang in die kampen gewoond. Daar ontstond wel de gemeenschapszin die de Molukkers eigen is, het kamponggevoel, noem ik dat. Daar zijn we ook aan onze muzikale carrière begonnen. De jongens met muzikale interesse zochten elkaar op en zo begon je. Met radio's als versterker en een megafoon als microfoon."

Lees verder onder de video.

,,Gelukkig hebben wij ons kunnen uiten in onze muziek, hebben we onze frustraties weg kunnen spelen. Anderen konden dat niet. Toen Zuid-Molukse jongeren treinen kaapten om aandacht te vragen voor de Molukse zaak, werden optredens van Massada afgezegd, omdat men schrik had voor ongeregeldheden. En dat terwijl wij niet achter die acties stonden. We konden er wél begrip voor opbrengen."

Autodidact

,,Er spelen vaak blanke Nederlanders mee, bijvoorbeeld als we met een blazerssectie werken. Of dat makkelijk gaat? Wij zijn autodidact, maar zelfs sommige conservatoriummuzikanten hebben soms moeite om onze muziek te spelen. Muziek is universeel, alleen: je moet het wel kunnen. Wij schrijven onze noten op onze eigen manier op. Dat gaat heel goed, gevoelsmatig. Waar ik trots op ben, is dat ons nummer Discrime, samen met Zwart Wit van Frank Boeijen, in de geschiedenisboeken voor middelbare scholen terecht is gekomen."