Matrho Metals uit Helmond eist 143.000 euro van afvalcowboy Bruekers

Auto en vuurwapen in beslag genomen in onderzoek vermeende schietpar­tij Helmond

24 februari HELMOND - De politie heeft vrijdag een auto en een vuurwapen in beslag genomen in het onderzoek naar de vermeende schietpartij in de Heistraat in Helmond. Het wapen lag in het voertuig. Dat meldt de politie zondagmiddag. Zowel het voertuig als het wapen wordt onderzocht op sporen.