‘Máxima komt, de tuinen moeten netjes zijn’, buurtbeheer 2.0 in Helmond-Oost: ‘Of nie maat!’

Bij Vietnamese toko in Helmond weten ze niks van drugssmok­kel: ‘Ik heb politie alles laten zien’

16 april HELMOND - Een dag nadat de politie met groot machtsvertoon binnenviel, gaan bij Vinh Phat de galangawortel en koriander weer gewoon over de toonbank. De Aziatische supermarkt aan de Molenstraat in Helmond werd vier uur lang ondersteboven gekeerd in het kader van een onderzoek naar drugssmokkel. ,,Crimineel geld? Ik weet van niks.”