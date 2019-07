MDMA-olie in Helmondse vrieskist

In een Helmondse straat kregen buren van de verdachte opvallend veel last van hun keel. Dat lieten ze de politie weten die augustus vorig jaar een kijkje nam in zijn woning. Een van de kamers was geïsoleerd. Er stonden laboratoriumspullen plus een vrieskist met een kan vloeistof. Dat bleek MDMA-olie, de basis voor xtc-pillen. Hier had hij 33.000 pillen van kunnen maken.

Hij moest daarvoor bij de politierechter komen. Voordat het zo ver was, hield de politie hem in maart dit jaar aan omdat hij in een auto reed waarvan het kenteken geregistreerd stond als verdacht. In de auto lag een tas met twintig bolletjes heroïne en vijftig bolletjes cocaïne, in totaal bijna twintig gram.

Mehmet hield bij de politie en in de rechtszaal zijn kaken op elkaar. Officier van justitie Paul Visser zat daar niet mee, alles wees op drugshandel. Vooral het labje stoorde hem. Dat levert niet alleen gevaar op voor de gezondheid, zoals de buren al merkten. Ook is er gerede kans dat Mehmet H. ‘bezoek’ kon krijgen van de concurrentie ,met alle gevolgen van dien.