ME ingezet in Helmond: relschoppers gooien met vuurwerk en stenen

De politie is er aan het controleren. Alleen bewoners mogen de Hobbemalaan nog in.

Ook elders in de stad rijdt politie rond, onder andere op de Markt en in de Heistraat. Vooralsnog is het daar nog rustig. In de wijk de Wilma is veel jeugd op straat. De politie haalt ze uit elkaar vanwege samenscholing. Ook daar zou de sfeer steeds grimmiger worden. Er is geen sprake van een massale meute, maar er zijn wel veel kleine groepjes op straat.