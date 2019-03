Meedenken over speeltuinen in Helmond

Als Danique Riedijk (7) uit Rijpelberg het voor het zeggen heeft, komen er wel speeltoestellen bij. ,,Een glijbaan en klimtoestellen!'' Moeder Claudia Riedijk vindt een klimrek ook gewenst en ze wil 'de natuur terug laten komen in de speeltuin'. Bij Lisa van Hout (5) in Brouwhuis staan rekstokken bovenaan het wensenlijstje: ,,Ik wil later turnen, dus dan kan ik vast oefenen.'' Broer Sem (7) vraagt asfalt en zand: ,,Ik vind de stoep leuk, want daar kun je steppen en fietsen en in het zand met tuinspeelgoed spelen." Hun moeder Nancy wijst op het belang van het schoonhouden: ,,Je kan wel een hippe speeltuin hebben, maar rommel en hondenpoep is dan nog steeds echt een minpunt.''