Meedoen aan de Australian Open en een medaille winnen op de Spelen; 2021 moet een mooi jaar worden voor Niels Vink (18)

Niels Vink was in maart in Atlanta kwalificatiepunten voor de Spelen bij elkaar aan het tennissen toen alle buitenlanders halsoverkop de VS moesten verlaten. ,,’s Ochtends hoorden we dat we weg moesten, ’s avonds zaten we in het vliegtuig.” Niels’ moeder heeft een reisbureau. En gelukkig voor hem, zijn medespelers en trainers kon zij regelen dat ze snel samen op een vlucht richting Nederland konden stappen. ,,En toen was het opeens overal chaos. Wat was ik blij dat we thuis waren.”