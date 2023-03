Meer dan 120 ouderen aan de stamppot in de Ameideflat: ‘Dit haalt mensen uit hun isolement’

CDA Gel­drop-Mier­lo verliest behalve wethouder óók raadslid: Nico van Dijck stopt vanwege gezondheid

GELDROP-MIERLO - CDA’er Nico van Dijck (56) ziet zich gedwongen de Geldrop-Mierlose gemeenteraad om gezondheidsredenen te verlaten. Zijn afscheid is in de raadsvergadering van aanstaande maandag (vanaf 19.30 uur). Ook voor CDA-wethouder Marc Jeucken is het de laatste vergadering.