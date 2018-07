Meer dan honderd dozen met ondergoed gestolen in Helmond

Alle hens aan dek bij opbouwen terrein Kasteel­tuin­con­cer­ten in Helmond

20 juli HELMOND - Het is vrijdagochtend even na zeven uur. Veel Helmonders liggen nog hun roes uit te slapen, maar Erik Verbakel is zich al met een dozijn knechts in het zweet aan het werken. Dit doen zij in de zonovergoten Helmondse kasteeltuin, waar 's avonds salsaband Timbazo het derde in de reeks van zeven kasteeltuinconcerten houdt.