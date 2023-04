Meer liefde voor het Hellemonds in Helmond, maar niet iedereen is positief: ‘Ketsegangske? Ik kan het niet eens fatsoenlijk uitspreken’

Na een longembo­lie, hartstil­stand en coma knokt Jonne (24) zich terug: ‘Mijn toekomst wordt geweldig’

GEMERT – Een actieve, jonge meid die naar hartenlust sportte. Dat was Jonne van Oosterhout. Tot een jaar geleden het noodlot onverbiddelijk toesloeg. Door een longembolie en een hartstilstand raakte de Gemertse in coma. Nu is ze keihard aan het knokken om weer de oude te worden.