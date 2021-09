Meer meldingen over misdragingen op werkvloer op gemeentehuis in Helmond: flinke stijging ten opzichte van jaar eerder

HELMOND - Er zijn het afgelopen jaar 17 meldingen binnengekomen over Helmondse ambtenaren die zich misdragen zouden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 2010, toen er werd gestart met het registreren van ‘foute’ incidenten op de werkvloer.

Eén melding leidde uiteindelijk tot een disciplinaire maatregel. Het is niet duidelijk of deze persoon werd berispt, of daadwerkelijk werd ontslagen.

Ongewenste omgangsvormen

De meeste meldingen, zes in totaal, gaan over ongewenste omgangsvormen. De gemeente schrijft in haar jaarverslag dat de ‘hoe-gaan-we-met-elkaar-om-vraag’ actueler is geworden. Juist ook omdat er veel vanuit huis werd gewerkt. ,,De gevolgen van de coronapandemie op het werk en de uitoefening op het werk zijn mogelijk nog lang niet inzichtelijk”, verwacht de gemeente.

In het verslag wordt niet dieper ingegaan op de specifieke gevallen. Wel zijn er andere, in het oog springende meldingen, zoals het ‘lekken en misbruik van informatie’ (4) en ‘misbruik bevoegden’ (3).

In 2019 werd er tien keer aan de bel getrokken over mogelijke integriteitsschendingen. Vorig jaar dus zeventien keer. De toename is volgens de gemeente te verklaren doordat het meldpunt gemakkelijker gevonden wordt én doordat de meldingsbereidheid is gegroeid. Elf meldingen werden gedaan door medewerkers van de gemeente Helmond, de overige zes door ‘externe melders’.

Geweld, dreiging en intimidatie

Naast de zeventien integriteitsmeldingen gaven ambtenaren veertien keer door dat ze te maken hadden met geweld, dreiging of intimidatie. Negen keer werd de politie ingeschakeld en in zeker drie van die gevallen is er aangifte gedaan. Aannemelijk is dat in ieder geval een gedeelte van deze meldingen werd gedaan door de handhavers van de Stadswacht, die sinds 2019 onderdeel uitmaken van de ambtelijke organisatie.

De politiek in Helmond kan zich volgende week voor het eerst uitspreken over de inhoud van het rapport.