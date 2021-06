Meer tijd voor uitwerking plan De Heuvel in Lieshout

LIESHOUT - De ontwikkeling van De Heuvel in Lieshout krijgt meer uitwerktijd. Dat betekent dat de gemeenteraad in september er nog geen besluit over neemt.

De gemeente Laarbeek wil eerst meer onderzoek doen naar de haalbaarheid van de voorstellen die projectontwikkelaar Rialto en Stichting Plan Lieshout hebben ingediend.

,,Tijdens de inloopavonden hebben veel inwoners suggesties gedaan die we willen bekijken", sprak burgemeester Frank van der Meijden gisteren aan het begin van de raadsvergadering. ,,Ook hebben we een groot aantal e-mails gekregen en reacties op sociale media. Dat is overigens niet altijd op respectvolle wijze gebeurd en tegen dit soort vileine uitspraken zullen we altijd ingaan.”

,,Maar wat we gehoord hebben, is dat iedereen het over eens is dát er iets moet gebeuren. Wat en hoe moet nog uitgewerkt worden en alle opties staan nog open. Uitvoerbaarheid en draagvlak onder de bevolking zijn daarbij heel belangrijk, daarom gaan we een aantal zaken beter bekijken.”

Cultuurhistorische analyse, parkeer- en verkeeronderzoek

Quote Pas als we alle informatie hebben om een goed gewogen advies te kunnen geven aan de gemeente­raad. Een advies dat ook op draagvlak in Lieshout kan rekenen. Tonny Meulensteen, wethouder Laarbeek Zo zal een cultuurhistorische analyse van het centrum gemaakt worden en komen er een parkeeronderzoek en verkeersonderzoek naar het gebruik van de wegen rond de Heuvel. Dat laatste is vooral ook belangrijk omdat wordt overwogen een van de wegen af te sluiten of autoluw te maken. Ook moet plan B van Stichting Plan Lieshout nog uitgewerkt worden naar een schetsontwerp, waardoor de haalbaarheid beter inzichtelijk wordt.

De drie vrijwilligers achter de stichting, Twan van Bommel, Erik Caelen en Marc Janssen, presenteerden begin juni hun ideeën over de invulling van het plein aan de gemeenteraad. Die vond in meerderheid dat ze een kans moeten krijgen.

Geen supermarkt in plan B

Het alternatieve plan omvat geen supermarkt, zoals Rialto voorstelt. Die blijft gewoon aan de Dorpsstraat. Wél een plek waar evenementen ruim baan krijgen, terrasjes zijn en kinderen kunnen spelen omdat auto's worden geweerd. Ook hebben ze meer woningen ingetekend dat de projectontwikkelaar. Simpelweg omdat Lieshout grote behoefte heeft aan meer woonruimte. Met een voorschot van 1,2 miljoen euro uit de Ruimte-voor-Ruimte-regeling moet uitwerking lukken, verwachten zij. Maar meer rekenwerk is dan wel geboden.

Wanneer de gemeenteraad een besluit kan nemen is nog niet bekend. Wethouder Tonny Meulensteen (CDA, ruimtelijke ordening): ,,Pas als we alle informatie hebben om een goed gewogen advies te kunnen geven aan de gemeenteraad. Een advies dat ook op draagvlak in Lieshout kan rekenen.”

Van der Meijden voegde nog toe dat hij zijn waardering uitspreekt voor de wethouder, die het dossier De Heuvel uit een impasse haalde door met een plan te komen. ,,Tegelijkertijd heb ik alle waardering voor de vrijwilligers van Stichting Plan Lieshout, die op precies het juiste moment met een ander plan kwamen.”