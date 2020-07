Meer zomerattracties in Geukerspark Helmond

Pip Blom, Personal Trainer en Nouveau Vélo op ‘corona-Misty Fields’ in As­ten-Heus­den

10:00 ASTEN-HEUSDEN - De Nederlandse acts Pip Blom, Personal Trainer, Nouveau Vélo (Beek en Donk), The Klittens en The Ballet Bombs (Eindhoven) en het Mexicaanse The Hi-Ballin’ Daddies treden op tijdens de corona-editie van muziekfestival Misty Fields in Asten-Heusden.