Meerdere aanhoudingen in twee mensenhandelzaken: ‘Vrouw verdiende 100.000 euro voor Helmonder’

Onderzoek: Helmond heeft genoeg blowers voor liefst vier extra coffee­shops in de stad

1 juli HELMOND - In Helmond wordt al jarenlang gesteggeld over de komst van een tweede coffeeshop. Uit onderzoek blijkt nu dat er in de stad ruimte is voor liefst vijf coffeeshops. De vraag is wel of gebruikers die hun wiet of hasj illegaal kopen, zullen overstappen naar legale verkooppunten.