Meerdere motorrijders onderuit in Helmond, Deurne en Eindhoven

Op de kruising van de Rijpel met het Sallandhof in Helmond is donderdagmiddag een motorrijder lichtgewond geraakt. De motorrijder zou volgens de automobilist op het laatste moment nog naar links hebben willen afslaan, waardoor de bestuurder van de auto hem niet meer kon ontwijken. Doordat de auto hem aantikte, verloor de motorrijder de controle over motor en viel. Hij raakte gewond aan zijn been. De weg was tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer open.