Meerijden met zelfrijdend busje door Helmond voelt alsof je een attractie bent: ‘Kijk, hij stopt écht’

Drie jaar in de Tweede Kamer smaakt naar meer: Helmondse GroenLink­ser Paul Smeulders wil door in ‘de Champions League van de politiek’

6 februari VOORBURG/HELMOND - Paul Smeulders (33) mist het ‘concrete’ van het wethouderschap wel eens; het verschil kunnen maken in de wijken. Maar goed, terug naar het lokaal of regionaal bestuur is iets voor later. Nu trekt het werk in de Tweede Kamer meer. ,,De impact is veel groter.”