Meevaller voor Helmond in Slimme Wijk: gronddeal pakt miljoenen goedkoper uit

Helmond Sport mist kwaliteit, blijkt maar weer in matige vertoning tegen Telstar: ‘Echt verschrik­ke­lijk’

Eén uur lang tegen tien man voetballen en nog niet kunnen winnen: Helmond Sport bungelt niet voor niets onderin de eerste divisie, zo bleek vrijdagavond maar weer eens in het gelijkspel tegen Telstar: 2-2. Corona, pech of blessures? Het is vooral een gebrek aan kwaliteit dat de club nu nekt.

12 februari