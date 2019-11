Meisjes uit Stiphout en Nuenen dromen van hoofdrol musical Anastasia

De liefde voor de musical is bij allebei aanwezig. Annemijn van 't Hullenaar maakte haar debuut al in de musical ‘Kruistocht in Spijkerbroek’, toen Romy in het Circustheater ‘The Lion King’ zat te kijken. Nu behoren ze allebei tot de cast van een grote musical als Anastasia. ,,Dat had ik niet verwacht, maar ik ben er heel blij mee", zegt Annemijn. Romy: ,,Opeens hoorde ik dat ik door was. Het was echt supercool.”