Mestbedrijf Den Ouden: ‘Provincie zit fout met sanctie voor overlast fabriek Helmond’

Het provinciebestuur besloot tot de sanctie tegen Den Ouden na een gemeten overschrijding van de toegestane geuruitstoot bij de fabriek in Helmond. Die is gevestigd op industrieterrein BZOB, aan de zuidkant van de stad. De fabriek veroorzaakt geregeld stankoverlast in de directe omgeving, met name de wijk Brouwhuis. Die is de hinder zat en wil dat er iets aan wordt gedaan.