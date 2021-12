Met aanpassingen gaat het Huis van de Kerstman in Helmond open op woensdag 8 december

Huisarts Leonie Tabor start eigen praktijk in noodgebouw in Stiphoutse tuin; ze wil in de toekomst naar het nieuwe gezond­heids­cen­trum

HELMOND - Leonie Tabor begint een huisartsenpraktijk in Stiphout. Ze gaat van start in een noodgebouw in de tuin van de tandarts aan de Kloosterstraat. Het is de bedoeling dat Tabor uiteindelijk verhuist naar het nieuwe gezondheidscentrum.

30 november