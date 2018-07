Met bijna 40 graden vast op een boot voor een dichte sluis bij Helmond: 'Ze laten ons gewoon liggen!'

HELMOND - Al zes uur liggen zo'n acht schepen vast voor Sluis 7 van het kanaal Zuid-Willemsvaart bij Helmond. De sluis gaat maar niet open en niemand vertelt de schippers wat er aan de hand is. ,,Het is hier bijna 40 graden, maar ze laten ons gewoon liggen!", laat een binnenvaarder uit Utrecht weten.

Alsof ze vastzitten in een trein omdat er een wisselstoring is. De binnenvaarder voelt zich machteloos. ,,Niemand zegt wat en je wacht en wacht en wacht maar. Tot je weer verder kan." Hier lijkt dat nog niet snel te gebeuren, een aannemer is net aangekomen om de storing op te lossen. Wat er precies aan de hand is, kan Rijkswaterstaat ook niet zeggen: ,,Het is een technisch verhaal."

Zes uur in bijna 40 graden zonder airco

De binnenvaarder vraagt zich af waarom er niks gebeurt, want hij ligt er al met zijn schip en bemanning sinds 13.00 uur. Hij wil graag verder, want het is heet en een boot als de zijne heeft geen luxe airco.

,,Ik heb de sluisleiding al meerdere malen op de marifoon aangesproken, maar inmiddels is het zes uur later." Hij vertrok vanochtend vroeg rond 5.00 met zijn schip vanuit Utrecht om zijn lading in Stein te leveren. ,,Ik had er al kunnen zijn, want het is nog zo'n 4 uur varen."

Zo'n acht boten liggen al uren in de brandende zon voor de sluis stil. Omkeren is ook geen optie, zijn lading moet uiterlijk morgenvroeg in Stein zijn. ,,We hebben geen idee of ze nog iets gaan doen, de communicatie is echt bagger."

Wanneer de schepen hun vaarroute kunnen vervolgen, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat zegt dat de monteurs er alles aan doen om het op te lossen. ,,Als het maar niet gaat onweren straks", vreest de schipper.

