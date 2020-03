Met corona besmette verpleegkundige Elkerliek Ziekenhuis werkte op kraamafdeling

Het Elkerliek kan of wil niet verduidelijken met hoeveel mensen de twee werknemers in aanraking zijn gekomen. Het is ook onduidelijk of ze daadwerkelijk patiënten besmet hebben. Drie kamers, met daarin een onbekend aantal zorgbehoevenden, zijn uit voorzorg in contactisolatie geplaatst. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden. ,,Enkele patiënten zijn in contact geweest met een van de COVID-19 positieve medewerkers. We vinden dit uiteraard vervelend”, liet het Elkerliek gisteravond in een reactie weten.