Met Deftige Aap weer eigen bierbrouwerij Helmond

De kleinste brouwerij van Nederland noemt Mark van den Boogaard (50) zich graag. Maar de biermaker uit Gerwen heeft grootse plannen in Helmond. Aan de Markt 14 opent hij in september – of iets later – een stadsbrouwerij. Bezoekers zien hoe het gerstenat wordt bereid, kunnen er drinken, eten en streekproducten kopen in een winkeltje.

De Deftige Aap betrekt het vijftiende-eeuwse pand waar vroeger Topsport zat en later Croy tijdelijk een streekwinkel dreef. „We denken hiermee iets te kunnen toevoegen aan Helmond dat er nog niet is”, zegt Van den Boogaard, die is geboren in Helmond.

Kleinschalig gebrouwen speciaalbier is al jaren in opmars in Nederland. In Helmond tappen cafés het inmiddels ook volop. Recent opende zelfs een speciaalbiercafé: De Vijfhoeck aan de Kamstraat. Een brouwerij met restaurant ontbrak nog, constateerde Van den Boogaard. „We hebben marktonderzoek laten doen en hier blijkt in Helmond vraag naar te zijn.”

Liefhebbers

De Deftige Aap is bekend onder liefhebbers. Van den Boogaard produceert zo’n duizend flesjes tripels en dubbels per maand, die hij verkoopt aan zo’n vijftien slijterijen en horecazaken in de regio. „Het is een uit de hand gelopen hobby”, verklaart hij. „Maar om er echt aan te verdienen moet ik groter produceren. Daarnaast vind ik het leuk om het bier aan te bieden in een eigen zaak.”

Van den Boogaard zegt per 1 mei zijn fulltimebaan bij Holland Casino in Eindhoven op om de stadsbrouwerij te kunnen bestieren. Voor de keuken heeft hij zijn neef Anthony van Rooij gestrikt. Deze kok uit Someren-Heide heeft ervaring opgedaan in sterrenrestaurants als De Treeswijkhoeve in Waalre en De Librije in Zwolle. „We gaan lunch en diner serveren”, vertelt hij. „Belegde broodjes, huisgemaakte bitterballen en stoofvlees bijvoorbeeld. Met vaak een link naar bier.”

Komende week begint de verbouwing. Het interieur krijgt een sfeer van ‘steampunk’, aldus de initiatiefnemers. „Denk aan koper, zichtbare leidingen en verwijzingen naar het stoomtijdperk.” Van den Boogaard en Van Rooij investeren zelf in de zaak. Bij het opzetten krijgen zij hulp van ontwerpbureau Dutch Concept en pandeigenaar Guus Broeckx. „Ik denk dat dit concept aanslaat”, aldus de verhuurder. „Het is een plek waar je wat gaat drinken en daarna denkt: laten we ook maar een goede hap bestellen.”

Honderden liters per week