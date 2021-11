Met het uitlaten van de hond sparen voor gratis komkommer of witlof bij Helmondse Super Sociaal

Auto belandt na achtervol­ging in Helmondse heg

HELMOND - Een automobilist is maandagmiddag aangehouden na een achtervolging in Helmond. De bestuurder sloeg op de vlucht voor de politie bij een verkeerscontrole. In een doodlopend deel van de Sterrenlaan reed de chauffeur de auto in een heg.

16:43