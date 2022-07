Met het voorleestalent in Helmond zit het voorlopig wel goed

Daan Schuurmans (12) en Resa van de Meer (10) hebben dat recent bewezen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Voorlezen, waar Daan won en Resa beslag legde op het brons. In de Helmondse bieb loopt bovendien Toos van den Beuken rond, die door de eigen sector tot Jeugdspecialist van 2022 is uitgeroepen.

Quote Het belangrijk­ste aan goed voorlezen is dat je een stuk kiest met veel spanning en emotie en dat blijf je dan steeds herhalen Daan Schuurmans, Voorleeskampioen

Vol trots stappen Daan en Resa de bieb aan de Watermolenwal binnen. Het is dan misschien al ruim zes weken geleden dat de twee uitblonken bij het voorlezen, vergeten zijn ze het nog niet. ,,Ik vind het prachtig om verhalen leuk over te brengen,” zegt Daan. Wat nog begon als een ‘leuk tussendoortje’ op het Carolus Borromeus College, mondde uit in een nationale titel. Zowel de vakjury als het publiek kroonde de jonge Helmonder tot winnaar bij de brugklassers.

Helemaal niet gespannen

,,Toen ik het affiche op school zag wist ik meteen dat ik mee wilde doen,” kijkt Daan terug op een enerverende periode waarin hij ook al provinciekampioen werd. Daarna dus de beste van Nederland: ,,Ik was helemaal niet gespannen voor de finale én ik had me goed voorbereid. Het belangrijkste aan goed voorlezen is dat je een stuk kiest met veel spanning en emotie en dat blijf je dan steeds herhalen.”

Resa, leerling uit groep 7 van basisschool De Vendelier in Brandevoort, haalde de landelijke finale voor basisscholieren. In het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg blonk ze uit, goed genoeg voor de derde plaats. ,,Er deden in totaal zesduizend kinderen mee, dus ik ben heel erg trots dat ik zo ver ben gekomen,” zegt ze. Met zeshonderd fans op de tribunes en een band en de jury op het podium waren de eerste stappen spannend. ,,Maar als ik eenmaal aan het lezen ben valt alles van me af.”

Quote Het was muisstil, als ik er nu aan terugdenk krijg ik weer kippenvel Toos van den Beuken, Jeugdspecialist van het jaar

Het was muisstil

Ze kan het goed, bevestigt Toos van den Beuken. De medewerkster van bibliotheek Helmond-De Peel maakte de finale zelf mee. ,,Het was muisstil, als ik er nu aan terugdenk krijg ik weer kippenvel.”

Al ruim vier decennia zet ze zich in om het leesgenot bij jongeren te stimuleren. Dit doet ze met zoveel passie dat ook zij daarom in de prijzen viel. Door NBD Biblion, de uitgever waar bibliotheken hun boeken vandaan halen, werd ze verkozen tot Jeugdspecialist van het jaar. Komend jaar geeft ze de touwtjes uit handen, want ze gaat met pensioen.

Steeds meer concurrentie

,,Voor de taalontwikkeling is het heel belangrijk dat kinderen blijven lezen.” Dat valt steeds moeilijker voor elkaar te krijgen, erkent ze. ,,Er is steeds meer concurrentie, een boek nemen ze door tijdsgebrek niet meer snel ter hand.” Daarom is ze naast haar prijs ook trots op de twee talenten. ,,Uniek is het niet dat ze graag lezen, maar toch wel een tikkeltje bijzonder.”

Dé tip van Resa en Daan voor kinderen die twijfelen of ze ook eens moeten meedoen: ,,Gewoon doen, het is heel leuk om mee te maken,” zegt Daan. Hoewel ze zelf ook komend schooljaar nog mee mag strijden, denkt Resa aan iets anders. Ze hoopt dat ze betrokken wordt bij de keuze van haar opvolger. ,,Het lijkt mij wel wat om in de jury te zitten.”