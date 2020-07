Met nieuw restaurant De Rozario in Helmond wil sterrenkok Jermain verbinden

videoHELMOND - Restaurant De Rozario gaat donderdag open. Eigenaar Jermain de Rozario start in de monumentale Villa Prinzen kleinschalig op. ,,We gaan voor stabiliteit en het behoud van kwaliteit.”

,,Ik heb elf jaar in het restaurant aan de Steenweg gewerkt. Het werd tijd voor iets anders", vertelt Jermain de Rozario (35 jaar) over de trek naar het imposante gebouw in het centrum van Helmond, op de hoek Markt/Watermolenwal. Hij beschikt er over veel meer faciliteiten en vooral een grotere keuken.

Binnen is plek voor 65 gasten. Voor en achter het pand is ruimte voor terrassen. ,,Het deel aan de achterzijde wordt een Frans/Italiaanse binnentuin. Vol in het groen. Veertig personen kunnen er zitten", vertelt de Helmonder.

De Rozario zit vol ideeën. Maar vooralsnog wil hij op de nieuwe locatie klein opstarten. ,,We beginnen met dertig couverts per dag. We gaan voor stabiliteit en het behoud van kwaliteit." Vervolgens moet de nieuwe visie van het restaurant in september helemaal staan en volgt een feestelijke opening.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in mei al klaar te zijn. Maar door de coronacrisis werd die eerste deadline niet gehaald. ,,Ik heb het afgelopen half jaar geleerd geduld te hebben. Het ideaalbeeld gaan we stapje voor stapje uitwerken."

Drempel verlagen

In de keuken blijven Aziatische gerechten de boventoon voeren; het sterrenrestaurant wil vooral de drempel flink verlagen. De Rozario: ,,Een sterrenrestaurant heeft vaak een te luxe, stoffig en oubollig imago. De Michelinster staat voor mij voor de ultieme gastvrijheid. Iedereen moet zich bij ons thuis voelen."

De Rozario vertelt veel vrienden te hebben die het niet altijd gemakkelijk hebben. Daarnaast kent hij vanwege zijn restaurant ook veel mensen die het financieel wel goed op orde hebben. ,,Ik wil beide groepen meer met elkaar verbinden."

Nieuwe doelgroepen

Hij heeft al concrete plannen om op termijn nieuwe doelgroepen te bereiken. De weekmarkt bijvoorbeeld die elke zaterdag voor zijn nieuwe deur wordt opgebouwd. ,,De markt kun je als een handicap zien, maar ik zie het als iets positiefs. Ik wil een 'Rondje Markt' op de menukaart zetten met gerechten die zijn bereid met producten van de markt. Laaggeprijsd." De Helmonder wil ook zelf met hapjes de markt op. ,,Ik wil een praatje maken met Mien van de markt.”

Ook de bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum De Ameide ziet hij als potentiële doelgroep. ,,Als de kinderen op zondag er bij opa en oma op bezoek gaan, kunnen ze na een korte wandeling samen bij ons terecht voor koffie met gebak. Maar wel geserveerd op onze manier en voor een klein bedrag."

Groenten uit eigen tuin

Naast meer verbinden wil de sterrenkok graag uit het traditionele restaurantstramien breken. Het mag allemaal nog moderner, nog eigentijdser én efficiënter. Maar wel met het vakmanschap waar De Rozario voor staat: ,,Dat mag niet verdwijnen."

De coronacrisis heeft ook de Helmondse horeca-ondernemer doen beseffen dat het anders moet. Minder mondiaal afhankelijk en meer lokaal. Het restaurant werkt sinds kort met groenten en kruiden uit de 'eigen tuin'. ,,Voorheen haalden we bijna alle ingrediënten uit het buitenland. Zelfs uit Japan.”

De Rozario werkt nu samen met zorgtuinderij De Bundertjes. Daar worden worteltjes, venkel, Oost-Indische kers, tijm en rozemarijn geteeld die na de oogst de gerechten van De Rozario verrijken. ,,Ik heb helemaal geen groene vingers, maar ik ga er zelf een paar keer per week naar toe. Het is mooi om alles vanuit het niets te zien groeien."

Zelfvertrouwen

De Rozario nam in 2016 het restaurant aan de Steenweg over. In 2018 werd hij gewaardeerd met een Michelinster. Een noviteit voor Helmond. Hij verwacht dat de verhuizing geen negatief effect heeft op de strenge criteria van de Michelin-jury. ,,Ik heb voldoende zelfvertrouwen. Bovendien gaan we er op de nieuwe locatie in alle opzichten op vooruit."

Restaurant De Rozario is vijf dagen in de week geopend. Lunch van 12.00 tot 15.00 uur en diner van 18.30 tot 22.00 uur. Op dinsdag en woensdag gesloten.

