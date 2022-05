Met Vrijheidsvuur is een nieuwe traditie geboren in De Peel

Isolatie zorgde voor problemen bij blussen brand in kippenbe­drijf As­ten-Heus­den

ASTEN-HEUSDEN - De oorzaak is nog niet bekend maar de schade van de uitslaande brand bij het kippenbedrijf aan de Bleekerweg in Asten-Heusden is de dag erna enorm: 43.000 kippen dood, twee stallen vernield en een schadebedrag dat in de miljoenen loopt.

26 april