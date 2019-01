Met zorgblogger Tommie Niessen de binnenstad van Helmond in

Gerard Feijen, medewerker van Jibb, heeft zijn trainingspak aan en deelt hier en daar ‘de beste wensen’ uit. Het miezert buiten, maar hij heeft er zin in. Deze ochtend staat er een wandeling op het programma door de Helmondse binnenstad. Ondertussen loopt het aardig vol in wijkhuis De Fonkel aan de Prins Karelstraat. Met mensen die in de buurt wonen, maar ook met ‘volk van buiten’. Jibb Helmond, de stichting die sport- en beweegactiviteiten in de stad organiseert, strikte dit keer niemand minder dan zorgblogger Tommie Niessen. Eerder was er al de Berry van Aerle-wandeling; een groep enthousiastelingen ging toen met de oud-voetballer op pad in Helmond-West. Het doel van Jibb: mensen in beweging krijgen en de saamhorigheid vergroten. Wandelen en buurten, kortom. De afstand? Altijd een kilometer of vier.