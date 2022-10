Metingen wijzen uit dat Milheeze de dupe is van heropening Vliegbasis De Peel

Vijf miljoen geïnves­teerd zodat mensen de extra (gezonde) hoeveel­heid eiwit niet proeven

HELMOND - Ze zien er uit als doodgewone bitterballen en kipnuggets. Maar wie deze zaterdagmiddag in de producten van Beefy Green bijt, proeft snacks die bestaan uit restanten van oesterzwammen. Ze vallen in de smaak. ,,Het is net kip.”

15 oktober